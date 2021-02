Einen weiteren Corona-Todesfall hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag für Speyer registriert. Bisher sind somit 74 Speyerer an oder mit einer Infektion gestorben. Zudem wurden am Montag zwei weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank leicht auf 51,4 (Vortag: 53,4). Laut LUA wurde in Speyer bisher in drei Fällen eine Virusmutation nachgewiesen. Am Freitag hatte die Statistik noch sechs Fälle angezeigt. Zur Diskrepanz konnte die Stadtverwaltung auf Anfrage nichts sagen, das auch für Speyer zuständige Gesundheitsamt ließ eine RHEINPFALZ-Anfrage am Montag unbeantwortet. Laut LUA besteht zudem in sieben Infektionsfällen Verdacht auf eine Virusmutation.