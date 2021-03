Leicht gesunken ist am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Speyer. Sie lag bei 41,5 (Dienstag: 45,5). Eine weitere Infektion mit dem Coronavirus, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch für die Domstadt registrierte, ließ die Anzahl der bisherigen Ansteckungen seit Beginn der Pandemie auf 2016 steigen. Neue Speyerer Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden in den vergangenen Tagen nicht gemeldet. Bisher sind 78 Speyerer dem Virus zum Opfer gefallen. Bei den Ansteckungen mit Virusmutationen gab das LUA am Mittwoch 26 bestätigte oder Verdachtsfälle für die Domstadt an.

Mehr zum Thema