Wie zuletzt schon am Freitag ist am Montag ein weiterer Todesfall in die Corona-Statistik für die Stadt Speyer aufgenommen worden. 80 Personen sind demnach seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben.

Bei den Neuinfektionen war die Entwicklung in den vorigen Tagen unauffällig. Am Wochenende gab es zwei neue Fälle, am Montag wurde in der Statistik des Landes ein Fall abgezogen, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz auf 35,6 zurückging. Ursache für das Minus könne ein Fehler bei der Datenübertragung sein, so das Gesundheitsamt auf Anfrage.

Im städtischen Schnelltestzentrum gab es vorige Woche keine positiven Befunde – bei 175 Tests am Samstag, 52 am Donnerstag, elf am Mittwoch und 67 am Dienstag.