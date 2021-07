Die Speyerer Corona-Inzidenz für Neuinfektionen binnen sieben Tagen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner, lag am Sonntag bei 27,7. Es war damit die höchste der Kreise und kreisfreien Städte in der Pfalz und nach Birkenfeld und Trier die dritthöchste in Rheinland-Pfalz. Der Landesdurchschnitt lag bei 10,8. Der Speyerer Wert ist noch weit von den Inzidenzen früherer Monate entfernt, nähert sich aber wieder der 35er-Marke, bei der es nach den aktuellen Landesregeln erste zusätzliche Einschränkungen geben könnte: bei Großveranstaltungen. Am Samstag war für die Domstadt kein neuer Fall in der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) aufgetaucht; am Sonntag waren es drei Fälle, die Betroffenen nur 2874 bis 2876 seit Pandemie-Beginn. Der Rhein-Pfalz-Kreis lag bei 11,6, der Kreis Germersheim bei 8,5, die Stadt Ludwigshafen bei 9,9. Die aktuell Infizierten aus Speyer sind laut LUA alle unter 60 Jahre alt. Auffällig ist die Inzidenz in der Teilgruppe der Unter-20-Jährigen mit 76,5.