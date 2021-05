Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Montag für Speyer in die Statistik des Landesuntersuchungsamts eingegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrt damit bei 110,8. Wenn sie am Dienstag wieder unter 100 fiele, könnte frühestens am Donnerstag in einer Woche die Bundesnotbremse außer Kraft treten, so Annika Siebert, Sprecherin der Stadtverwaltung, die von vielen entsprechenden Anfragen am Bürgertelefon berichtet.

Ausreichend lange unter der Marke von 150 war der Wert jedoch, sodass es ab Mittwoch, 19. Mai, Lockerungen im Einzelhandel geben kann, der zuletzt nur einen Abholservice anbieten durfte: Terminshopping sei wieder möglich. Mit negativem Schnelltest sei pro 40 Quadratmeter ein Kunde erlaubt.

Elf Schnelltests positiv

Die Anzahl der Schnelltests ist in der vergangenen Woche konstant hoch geblieben: 3681 Abstriche wurde an den acht Stationen genommen, deren Betreiber mit der Stadt zusammenarbeiten. Elf davon seien positiv gewesen, so die Pressesprecherin. In der Woche zuvor waren vier von 3636 Tests positiv gewesen, noch eine Woche früher zwei von 3025.

Die Einhaltung der nach wie vor geltenden Corona-Auflagen hat der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt kontrolliert. Am Freitag gab es demnach in der Maximilianstraße und auf Spielplätzen 35 Belehrungen wegen nicht korrekt getragener Mund-Nase-Bedeckungen, am Samstag weitere 20. Am Sonntag waren die Kräfte bei der Impfaktion in der Auestraße im Einsatz, wo laut Siebert schon am Samstagabend erste Camper hätten weggeschickt werden müssen.