Der Wechsel im Berichtsrhythmus – erstmals hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Wochenende keine Corona-Statistik mehr veröffentlicht – hat offenbar Ungenauigkeiten nach sich gezogen: In der Landesstatistik vom Montag stehen für die Tage seit Samstag nur acht Neuinfektionen in der Stadt Speyer. Das läge weit unter den Werten der Vortage und die Inzidenz nur noch bei 179,3. Deshalb klingen die 71 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt für Speyer meldet, realistischer. Die Anzahl der Infektionen seit Pandemie-Beginn ist bei rund 15.600 angekommen.