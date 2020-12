Corona-Not macht erfinderisch: Ein „keimfreies“ Weihnachtsmotiv hat sich die Speyerer Künstlerin Angela Pfenninger einfallen lassen, weil sie nicht wie sonst eine Ansichtskarte vom Weihnachtsmarkt gestalten konnte. Der Markt fiel ja aus.

Pfenninger entwickelt freiberuflich historische Inszenierungen, wie sie auf Anfrage mitteilt. „In den letzten Jahren habe ich jeweils eine Karte mit historischer Kleidung aus einem anderen Jahrhundert angefertigt. Normalerweise mit einem Motiv vom Weihnachtsmarkt, was dieses Jahr nicht ging“, erklärt sie ihr Vorgehen.

Stattdessen ging Pfenninger „mit einem großen Bilderrahmen in den Adenauerpark“, um eine „Teestunde um 1800“ Corona-gerecht umzusetzen. Wohl behütet behandelt sie in dem Motiv vorgeblich das Heißgetränk mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel. An einem Baum hängt neben einem Herz und einem Stern aus Holz auch eine Mund-Nasen-Maske. Eine der Empfängerinnen der Karte ist Christiane Pfanz-Sponagel von der Stadtverwaltung: „Die originellste Weihnachtskarte, die ich je bekam“, zeigt sie sich begeistert.