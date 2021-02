Die britische Variante des Coronavirus hat nun auch Speyer offiziell erreicht: Laut Stadtverwaltung wurde die Mutation B117 bei zwei Bürgern der Domstadt nachgewiesen. „Es handelt sich um diffuse Fälle, die nicht im Zusammenhang miteinander oder mit einer Einrichtung stehen“, sagt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach, die sich auf Angaben des Kreisgesundheitsamts bezieht. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) registrierte für Speyer am Mittwoch insgesamt vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Anzahl der Speyerer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, auf 1974. Der Tod von bisher 71 Personen in der Domstadt wird mit einer Infektion in Verbindung gebracht. Rein rechnerisch gibt es laut LUA-Statistik derzeit 82 aktive Fälle in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg in Speyer am Mittwoch auf 53,4 (Vortag: 51,4). Der Wert für ganz Rheinland-Pfalz lag bei 45,9.