In Speyer wurde bisher in 18 Fällen eine Infektion mit einer Coronavirus-Mutation nachgewiesen. Das teilte das auch für die Domstadt zuständige Kreisgesundheitsamt am Donnerstag auf Anfrage mit. In der Statistik des Landesuntersuchungsamts waren am Donnerstag hingegen null Fälle gelistet – am Vortag waren es noch 13. Für die Diskrepanz beim Land hatte das Kreisgesundheitsamt keine Erklärung – womöglich seien dort die Zahlen für bestätigte und Verdachtsfälle vertauscht worden.

Fünf weitere Corona-Infektionsfälle wurden dem Landesuntersuchungsamt am Donnerstag für Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 2001 Personen mit dem Virus angesteckt. Der Tod von 77 Speyerern wird bisher mit einer Corona-Infektion in Verbindung gebracht. Laut LUA gibt es rein rechnerisch derzeit 80 aktive Fälle in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug 49,4 und war damit gegenüber dem Vortag (45,5) leicht gestiegen.