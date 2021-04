Ein Betrugsversuch im Zusammenhang mit einem Corona-Schnelltest in einer Apotheke in Speyer hat am Samstag das Eingreifen des städtischen Vollzugsdiensts erforderlich gemacht. Dort war eine Person positiv auf das Virus getestet worden, hätte aber zum Antreten einer Flugreise einen negativen Test benötigt, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Den Ärger habe es dann gegeben, als später eine andere Person im Namen der infizierten unter deren Namen erneut um einen Test nachgesucht habe – mutmaßlich, damit diese mit einem negativen Ergebnis verreisen durfte. „Es war eine unangenehme Situation, die dann allerdings geklärt werden konnte. Die Person mit positivem Schnelltest bekam einen PCR-Test und befindet sich in häuslicher Quarantäne.“

Polizei und Vollzugsdienst wurden am Wochenende auch ins Binsfeld gerufen, weil dort Personen unerlaubt campen und angeln würden. Hier ist aktuell eine Mischung von Corona- und Naturschutzauflagen zu beachten. „Beim Eintreffen der Streife konnten allerdings keine Personen festgestellt werden“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Ihre Kontrolleure hätten zudem am Freitag 17, am Samstag 48 und am Sonntag 14 Personen wegen fehlender Mund-Nase-Bedeckung verwarnt. Kontrollorte seien die Innenstadt, der Berliner Platz und Spielplätze im Stadtgebiet gewesen, wo jeweils Maskenpflicht gilt.