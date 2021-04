Die Stadt Speyer will in Zukunft bei Allgemeinverfügungen zu Corona-Auflagen berücksichtigen, dass die ursächliche Inzidenz durch Fälle in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) beeinflusst wird. Sie werde sich dabei auf Paragraf 23 der Corona-Verordnung des Landes beziehen, so Sprecherin Annika Siebert: „Demnach kann in besonderen atypischen Ausnahmefällen, insbesondere wenn das Infektionsgeschehen vollständig eingrenzbar ist, im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium auch eine abweichende Allgemeinverfügung erlassen werden.“ Das könnte mildere Auflagen bedeuten. Fälle aus der AfA würden dann nicht in die Inzidenz mit eingerechnet, erläutert Siebert. Bisher hat das Land einer Forderung der Stadt dazu eine Absage erteilt, dann jedoch ein Gespräch angeboten, für das aber ein Termin weiter ausstehe.

Einzelhändler stimmen zu

Mit der Stadt solidarisiert sich Peter Bödeker als Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“: „Warum sollen 50.000 Speyerer eingeschränkt werden wegen vieler Fälle in einer Einrichtung?“ Aktuell gingen – wohl teilweise auch aus Angst aufgrund der hohen Inzidenz – wenige Leute in die Innenstadt. Er habe Angst, dass sie nach vollständiger Öffnung der Geschäfte nicht mehr zurückkehrten.

Am Dienstag ist die Speyerer Sieben-Tage-Inzidenz abermals leicht gesunken – von 182 auf 178. Sieben Neuinfektionen wurden registriert, und ein neuer, der bisher 81. Todesfall ist in die Landesstatistik eingeflossen.