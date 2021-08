Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende 15 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Demnach gab es von Freitag auf Samstag lediglich einen Fall, bis Sonntag wurden dann 14 weitere Fälle gemeldet. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut LUA in der Domstadt auf 53,4 hochgeschnellt. Nachdem der Wert vorige Woche relativ stabil zwischen 17 und 18 lag, war er bereits am Freitag auf 25,7 gestiegen.