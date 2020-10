Die Stadt Speyer war Vorreiter mit ihrem Stufenplan zur Pandemiebekämpfung. Jetzt zieht das Land nach, und es sollen beide Pläne gelten.

Die Stadt hat ihr Ampelsystem am 28. August vorgestellt (www.speyer.de/corona, rechte Seitenbox), das Land ist genau einen Monat später gefolgt. Grundprinzip: Je nach Höhe der Sieben-Tages-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen werden einer Kommune unterschiedlich weiterreichende Maßnahmen empfohlen. „Künftig werden die beiden Konzepte parallel existieren und genutzt werden“, teilt dazu nun die Stadtverwaltung mit. Während die Stufe Gelb in beiden Konzepten deckungsgleich sei, seien die vom Land empfohlenen Maßnahmen in den Stufen Orange und Rot etwas milder, als die im Konzept der Stadt genannten. Dieses sei aber nicht starr.

Sollten die definierten Schwellenwerte überschritten werden – was in Speyer seit Ende August nicht der Fall war –, werde der städtische Verwaltungsstab auf Basis der zwei Konzepte einzelfallbezogen entscheiden, kündigt OB Stefanie Seiler (SPD) an. Dazu könnten dann Allgemeinverfügungen erlassen werden. So sei man für mögliche Problemfälle gerüstet. Seiler und Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann bitten die Bürger, die Hygienevorschriften einzuhalten.