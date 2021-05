120 Bewohner der Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord sollen am Mittwoch gegen Corona geimpft werden. Die Einrichtungsleitung hofft, dass sich im Anschluss weitere dazu bereiterklären. Sie erhalten auf freiwilliger Basis das Vakzin von Johnson & Johnson.

Von 680 Bewohnern sind laut Einrichtungsleiter Steffen Renner aktuell 19 positiv auf das Virus getestet. Zusammen mit Neuankömmlingen, die ohnehin zunächst in Quarantäne müssen, und Kontaktpersonen waren demnach am Dienstag 83 Personen „in Separierung“. Bei den AfA-Bediensteten seien die Impfungen fortgeschritten. 30 seien vorige Woche geimpft worden, weitere 20 kämen am Mittwoch an die Reihe.

Inzidenz bleibt über 100

Die Infizierten in der AfA wirken sich auf die Speyerer Corona-Inzidenz aus, die am Dienstag von 110,8 auf 108,8 gesunken ist. Vier Neuinfektionen werden laut Landesstatistik verzeichnet. Damit das Stadtgebiet nicht mehr von der Bundesnotbremse betroffen wäre, müsste die Inzidenz stabil unter 100 fallen. Die Notbremse gilt somit zumindest bis Donnerstag nächster Woche.