52 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona waren am Montag in der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) für Speyer registriert. Das sind acht mehr als am Vortag. Nähere Informationen zu den neuen Fällen waren am Montag beim auch für die Domstadt zuständigen Kreisgesundheitsamt nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Es ist denkbar, dass es sich zum Teil um Nachmeldungen handelt. Für Speyer wurden am Montag zudem fünf neue nachgewiesene Coronavirus-Infektionen registriert. Die Anzahl der Personen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, stieg somit auf 1920. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug für Speyer am Montag 65,3. Sie lag damit unter dem Wert des Vortages (71,2).

Schnelltests negativ

Die Stadt meldet zudem, dass alle in den Räumen der Jugendförderung in der vergangenen Woche durchgeführten Schnelltests negativ ausgefallen sind. Am Dienstag waren 42 Personen gekommen, am Samstag 137. Wie berichtet, haben Stadt und Arbeiter-Samariter-Bund das kostenlose Schnelltest-Angebot in der Seekatzstraße vor Kurzem etabliert. Es richtet sich an Speyerer Bürger ohne Symptome oder Kontakt zu positiv Getesteten und Besucher von Senioreneinrichtungen in der Stadt mit entsprechendem Nachweis. Seit gestern können sich Personen, die ihre Angehörigen in einem Seniorenheim besuchen möchten, ergänzend zum bisherigen Angebot (dienstags, 17 bis 19 Uhr, und samstags, 11 bis 15 Uhr) auch montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr testen lassen. Wie die Stadt mitteilt, wird sie beim Schnelltestangebot für zunächst drei Wochen von der Bundeswehr unterstützt.

Termine können online vereinbart werden oder telefonisch unter 06232 6959967, montags bis freitags 12 bis 14 Uhr.