Knapp über die 50er-Marke ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer am Dienstag geklettert. Der Wert, der die in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner angibt, lag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag für die Domstadt bei 51,4 (Vortag: 47,5). In die Speyerer Statistik gingen acht weitere Corona-Infektionen ein. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 1970 Speyerer nachweislich mit dem Virus angesteckt. 71 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.