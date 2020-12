Die Entsorgungsbetriebe Speyer wollen während des zweiten Corona-Lockdowns den Abfallwirtschaftshof für private Anlieferungen offen halten. Dafür führen sie eine Anmeldepflicht ein. Hintergrund: „Um die Anzahl und Dichte der Fahrzeuge im Hof auf das notwendige Minimum zu reduzieren und gleichzeitig einem gefährlichen Rückstau auf die K2 vorzubeugen“. Termine gibt es im Netz unter www.stadtwerke-speyer.de/Abfallwirtschaftshof. „Im neuen Jahr sind keine unangemeldeten Anlieferungen mehr zugelassen“, teilt das städtische Tochterunternehmen mit.

Vorerst würden Terminfenster von jeweils 60 Minuten für eine begrenzte Anzahl von Besuchern angeboten. Buchungen könnten bis zu einer Stunde vor dem gewünschten Termin getätigt werden, wenn noch Plätze frei sind. „Sie müssen per Ausdruck oder als Mail auf dem Smartphone am Waagehaus vorgewiesen werden“, so die Werke. Zahlungen seien nur am Automaten oder bargeldlos per EC-Karte möglich. Wer nicht online buchen könne, dürfe sich ausnahmsweise unter Telefon 06232 625-0 melden. Der Betreiber bittet darum, derzeit auf nicht unbedingt notwendige Entsorgungsfahrten zu verzichten.

Mehr zum Thema