Das Landesuntersuchungsamt (LUA) teilte am Donnerstag mit, dass es in der Stadt Speyer zum 97. Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gekommen ist. Das Gesundheitsamt in Ludwigshafen war für Rückfragen dazu nicht erreichbar. 51 neu registrierte Corona-Infektionen lassen die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer abermals ansteigen, auf nun 498,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert noch bei 472,9. 578 (Vortag: 541) Speyerer gelten als mit dem Virus infiziert. In der Gruppe der Unter-20-Jährigen nähert sich die Inzidenz der 1000er-Marke und lag am Donnerstag bei 932,2. Das lag daran, dass ein Großteil der Neuinfektionen laut Stadt zuletzt aus Schulen und Kindergärten gemeldet wurde.

Eine besonders betroffene Schule ist dabei seit Tagen das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium. „Vier Klassen sind derzeit zu Hause, weil es mehrere Infektionsfälle gab“, so die stellvertretende Schulleiterin Annika Barth auf Anfrage. Sie gehörten zur sechsten und neunten Klassenstufe und erhielten Digitalunterricht. 18 Schüler und ein Lehrer seien insgesamt infiziert. Barth erwartet, dass sich die steigenden Inzidenzen auch weiterhin auf die Schule auswirken, ist aber froh, dass zumindest die Schnelltests am Mittwoch ohne auffällige Ergebnisse blieben.