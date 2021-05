Die Speyerer Corona-Inzidenz blieb über das Wochenende stabil unter 150. Somit sind neben der Rückkehr der Schulen in den Wechselunterricht ab Montag voraussichtlich auch Lockerungen im Einzelhandel ab Mittwoch möglich. Dann wäre wieder Terminshopping erlaubt. Für weitergehende Schritte könnten sich die Speyerer noch etwas gedulden müssen. Am Freitag (93) und Samstag (98,9) lag der Wert für Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner unter 100, am Sonntag jedoch nicht: Neun weitere Fälle, die in die Statistik des Landes eingingen, hoben die Inzidenz auf 110,8. Am Samstag war auch ein neuer, 83. Todesfall für das Stadtgebiet gemeldet worden. 186 Personen gelten als aktuell infiziert, 2767 waren es seit Beginn der Pandemie. Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 würde die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt und es könnte weitere Lockerungen auf der Basis von kommunalen oder Landesregelungen geben.