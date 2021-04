Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat für die Stadt Speyer am Donnerstag 19 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich bisher 2616 Speyerer mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das LUA mit 195,8 an. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das unter anderem auch für die Domstadt zuständig ist, hat es Fälle beim Fleischzerlegebetrieb Vitalfleisch in Speyer gegeben. Geschäftsführer Hermann Withake berichtet auf Anfrage von zwei Mitarbeitern, die sich im privaten Umfeld angesteckt hätten. Bei einem der regelmäßigen Schnelltests vor Betreten des Betriebs seien die Infektionen aufgefallen. Das Gesundheitsamt berichtet normalerweise erst ab fünf Fällen von Infektionen in Einrichtungen. Am Donnerstag war dort auf Nachfrage niemand mehr erreichbar. Den Vitalfleisch-Mitarbeitern geht es laut Withake gut, der Betrieb läuft normal weiter. „Im Moment geben wir dazu keine weiteren Auskünfte“, hieß es. In dem Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter und 50 Zerleger, die in teils anderen Unternehmen beschäftigt sind.