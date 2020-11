Am Montag hatte es in Speyer einen Rückgang auf 96,9 Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Bürger gegeben, am Dienstag folgte wieder ein Anstieg. 14 gemeldete Neuinfektionen erhöhen diesen Inzidenzwert auf 112,7. Von den 346 Erkrankten seit Beginn der Pandemie mussten laut Landesuntersuchungsamt elf im Krankenhaus behandelt werden. 185 sind schon genesen, zwei verstorben.

Die Stadtverwaltung berichtet auf Anfrage von einem neuen Fall an der Berufsbildenden Schule. Zur Masse der Neuinfektionen seien ihr jedoch keine Hintergründe bekannt.