Die heiße Phase ist vorbei. Die Hitze wird beim Brezelfest jedoch auch in Zukunft ein Thema sein.

Das Brezelfest 2023 ist Geschichte. Die Bilanz ist gemischt – absehbar. Schweißtreibende Temperaturen hielten die Menschen vom Feiern ab oder die Verweildauer in Grenzen. Das ist ein schweres Los für die Schausteller, die keine Wahl hatten, auf die Einnahmen angewiesen sind und tagtäglich auf dem Platz Stellung halten mussten. Das taten sie so souverän wie all die Ehrenamtlichen, die rund um das Brezelfest für den Verkehrsverein im Einsatz waren. Die Zusammenarbeit der Beteiligten ist vorbildlich.

Nur so können die Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden. Das Wetter mitten im Juli ist eine der Schwierigkeiten – coole Ideen sind gefragt.