Das Containerdorf für Flüchtlinge entsteht nun doch nicht am Bolzplatz an der Alten Rheinhäuser Straße, sondern im Speyerer Westen nahe der B9. Der Hauptausschuss ist am Donnerstagabend einstimmig den Bedenken der Neuland-Bewohner gefolgt und hat das Ruder herumgerissen. Auch Kritik am Land wurde laut. Bisweilen wurde es emotional.

