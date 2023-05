Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Containerdorf für Flüchtlinge entsteht nun doch nicht am Bolzplatz an der Alten Rheinhäuser Straße, sondern im Speyerer Westen nahe der B9. Der Hauptausschuss ist am Donnerstagabend einstimmig den Bedenken der Neuland-Bewohner gefolgt und hat das Ruder herumgerissen. Auch Kritik am Land wurde laut.

Einladend wirkt es nicht gerade, das Areal, auf dem nun die neue Flüchtlingsunterkunft tief im Speyerer Westen entstehen soll. Gegenüber, auf der anderen Seite der Butenschönstraße,