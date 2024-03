Geht es nach dem Willen des Stadtrats, dann wird es in Speyer keinen Bürgerentscheid darüber geben, ob die Stadt auf ihren Grundstücken Flüchtlinge in Wohncontainern unterbringen darf. Das Kommunalparlament ist am Donnerstagabend mehrheitlich einer Empfehlung der Verwaltung gefolgt, ein entsprechendes Bürgerbegehren abzulehnen. Zur Begründung hieß es, das gesetzlich vorgeschriebene Quorum sei zwar mit 2864 gesammelten gültigen Unterschriften zwar erfüllt. Jedoch sei das Bürgerbegehren aus mehreren juristischen Gründen formal unzulässig. Unter anderem sei die Fragestellung nicht eindeutig formuliert und das Ziel des Begehrens unklar. Vorausgegangen war der Entscheidung des Rats eine lebhafte Diskussion, in der auch Vertreter der Bürgerinitiative „Speyer kann mehr als Container“ zu Wort kamen. Sie kritisierten die juristische Einschätzung der Verwaltung als nicht nachvollziehbar und „unfair“.