Die Speyerer dürfen nicht darüber entscheiden, ob auf städtischen Flächen Container für Flüchtlinge aufgestellt werden. Eine entsprechende Initiative von Bürgerseite wurde vom Stadtrat am Donnerstagabend als formal rechtswidrig zurückgewiesen. Zwar kam die Verwaltung bei der Prüfung des Bürgerbegehrens zum Schluss, dass mit 2864 gültigen Unterschriften die benötigte Anzahl fristgerecht eingereicht worden sei, um einen Bürgerentscheid in die Wege zu leiten. Doch entspreche das Bürgerbegehren in mehrfacher Hinsicht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Im kommunalparlament entspann sich darüber eine lebhafte Debatte. Warum die Sache damit nicht vom Tisch ist.