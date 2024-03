Die Prüfung der Unterschriftenlisten gegen eine in der Butenschönstraße geplante Flüchtlingsunterkunft aus Containern wird bald beendet sein. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, werde die „abschließende Auswertung und Beurteilung bis zur nächsten Stadtratssitzung am 14. März vorliegen“. Dann wird sich zeigen, ob die für ein Bürgerbegehren benötigte Anzahl von 3285 Unterschriften wahlberechtigter Speyerer zusammengekommen ist. Auch wenn das Quorum erreicht würde, müsste geprüft werden, ob das Bürgerbegehren überhaupt zulässig ist, ob es also die Anforderungen erfüllt, die die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung solchen Elementen direkter Demokratie auferlegt. Die Bürgerinitiative „Speyer kann mehr als Container“ lehnt die Pläne der Stadt ab, weil diese Form der Unterbringung „menschenunwürdig“ sei. Die Stadt hatte die Überlegung ins Spiel gebracht, am selben Standort gegenüber dem Judomaxx feste Wohngebäude zu errichten.