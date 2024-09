Ein Jahr nach der bisher stärksten Belegung sind in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord ruhigere Zeiten angebrochen. Damals lebten 1800 Flüchtlinge in der früheren Kaserne, heute sind es knapp 1000. Dass das auch mal wieder anders werden könnte, belegen Container-Pläne des Landes.

Von Patrick Seiler

Genau 976 Bewohner hatte vor einigen Tagen die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Spaldinger Straße.