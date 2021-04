Speyer. Die Commerzbank zeigt sich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in ihrer Speyerer Filiale. Ob diese trotz der bis 2024 angekündigten Einschnitte im Filialnetz erhalten bleibt, sagt sie noch nicht.

„Der Trend geht eindeutig zum Mobile-Banking“ – das ist laut Bank-Mitteilung in allen Bereich deutlich, aber insbesondere auch im Privatkundengeschäft, für das in Speyer Alexander Seiler verantwortlich ist. So sei 2020 die Anzahl der Banking-App-Nutzer in der Region um 47 Prozent gestiegen. Auch für die Neugewinnung von Kunden spielten diese Angebote eine immer wichtigere Rolle. Jeder dritte Neukunde sei 2020 gekommen. „Insgesamt haben wir 2020 in Speyer netto 275 neue Privatkunden gewinnen können. Wir betreuen hier nun insgesamt 5400 Kunden“, so Seiler.

Viele Kunden hätten den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft – „davon einige zum ersten Mal“, sagt Seiler. Besonders beliebt waren demnach Wertpapiersparpläne: Ihre Anzahl stieg laut Bank in Speyer um 23 Prozent. Insgesamt habe sich das Depotvolumen um fast sieben Prozent auf 44 Millionen Euro erhöht. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen stieg laut Bank in Speyer auf 13,4 Millionen Euro, rund 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Gesamtvolumen: knapp 50 Millionen Euro.

Corona-Kredite vermittelt

Eine besondere Rolle hätten in der Corona-Zeit auch KfW-Corona-Kredite gespielt. Bundesweit seien über die Commerzbank voriges Jahr 7,7 Milliarden Euro KfW-Corona-Kredite bereitgestellt worden, davon 59 Millionen Euro in unserer Region.

Noch keine näheren Auskünfte gibt es von Pressesprecherin Ulrike Eisenacher zur „Strategie 2024“ des Kreditinstituts. Als Bestandteil angekündigt ist eine Konzentration auf 450 statt der heute 790 Filialen. Gehört Speyer dazu? Eisenacher sagt: „Die Planungen sind abgeschlossen, die Gremiengespräche laufen.“ Es gehe nun darum, mit den Arbeitnehmervertretern zu verhandeln und die betroffenen Mitarbeiter zu informieren.