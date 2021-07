Seit Jahresbeginn war gerätselt worden, was die „Strategie 2024“ der Commerzbank mit dem Plan einer Reduzierung von 790 auf 450 Filialen für den Standort in der Speyerer Maximilianstraße bedeutet. Jetzt informiert das Institut auf Anfrage: „Eine Schließung ist nicht geplant“, so Marktbereichsleiter Alexander Seiler. Es handle sich um einen wichtigen Standort, bei dem persönliche Ansprechpartner vor Ort blieben. Sie stünden aber auch telefonisch zur Verfügung, weil die Pandemie gezeigt habe, dass Beratung auch ohne Filiale gut funktioniere. Die Commerzbank wolle daher ihre sogenannten Beratungscenter ausbauen.

Die 340 Standorte, die geschlossen würden, stünden inzwischen fest. Begonnen werde mit ersten rund 240 Filialen im Oktober 2021, die restlichen folgten 2022.