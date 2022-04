Rund 5000 Privatkunden betreut die Commerzbank in Speyer. Im vergangenen Jahr ist ihr Geschäft in der Domstadt stark gewachsen. Der Grund dafür liegt nicht nur im anhaltenden Bau-Boom. Speyerer Kunden haben ihr Geld auch anderweitig angelegt.

Das Depotvolumen der Commerzbank in Speyer stieg laut einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 50,8 Millionen Euro. Besonders beliebt sind demnach Wertpapiersparpläne bei den Speyerer Kunden: Ihre Zahl wuchs um 34 Prozent im Vergleich zu 2020. Dabei investierte jeder vierte neu abgeschlossene Wertpapiersparplan in nachhaltige Produkte, teilt das Kreditinstitut mit. „Unsere Kunden trauen sich zunehmend an das Thema Geldanlage heran“, wird Steffen Kunert, Marktbereichsleiter in Speyer, in der Mitteilung zitiert. Das sei angesichts der Inflation auch notwendig. „Wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lässt, verliert noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren.“

Auch die Nachfrage nach Baufinanzierungen und Immobilienkäufen sei weiter hoch. 2021 seien im Speyerer Marktbereich neue Baufinanzierungen in Höhe von 16,1 Millionen Euro abgeschlossen worden. Das seien noch mal 20 Prozent mehr Neugeschäft als im Vorjahr. Das Gesamtvolumen an Baufinanzierungen stieg damit in Speyer auf 57,6 Millionen Euro an. Inzwischen sei bereits mehr als jeder vierte Neuabschluss in Speyer eine „grüne Baufinanzierung“, die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewähre.

App hat neue Funktionen

„Während wir zu Geldanlage und Baufinanzierungen viele Beratungsgespräche führen, erledigen unsere Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte immer häufiger digital“, so Kunert. Um zwölf Prozent sei die Zahl der Banking-App-Nutzer in Speyer 2021 gestiegen. „Das Smartphone ist längst zur Bank in der Hosentasche geworden. Wir fügen stetig neue Funktionen in der App hinzu“, sagt Kunert. So helfe die Finanzanalyse dabei, das Ausgabeverhalten besser zu überblicken. Mit einem Kohlendioxid-Rechner könnten die App-Nutzer der Commerzbank etwa berechnen, wie hoch ihr persönlicher CO 2 -Ausstoß ist.

Auf dem Weg zu der digitalen Beratungsbank für Deutschland mache das Geldinstitut Fortschritte: Die ersten drei Beratungscenter für die insgesamt rund 850.000 Kunden seien bereits gestartet und böten eine telefonische Beratung. Bis Jahresende sollen neun weitere Standorte hinzukommen, darunter in Mannheim.