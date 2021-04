Noch ein Knaller zum Schluss : Menschliches in vielen Facetten haben die Künstler beim zweiten Comedyfestival „Humor mit Abstand“ am Sonntagabend auf die Bühne des Autokinos Speyer gebracht. Mit dem Abschluss der zweimonatigen Film- und Kleinkunst-Zeit auf dem Gelände des Technik-Museums sind die Fahrzeug-Hupen noch einmal stark genutzt worden. Mehr noch: Die kommunikative Nähe zum Publikum war selten so groß.

„Ist ihr Mann noch in der Pubertät?“, fragt Jugend-Experte Matthias Jung ins Auto-Rund. „Huuup, Huuup, Huuup“ erhält er von nicht wenigen Besuchern als Antwort. Das deutet der Komiker aus Mainz offenbar als hohe Infantilismus-Quote. Womit seine Beschreibungen pubertären Verhaltens nicht bloß Eltern, ob von der Ausprägung „Helikopter“ oder nicht, bekannt vorkommen dürften. Da wäre das Austesten von Grenzen, gerne im eigenen Zimmer mittels dem Sammeln leerer Flaschen in hohen Stückzahlen praktiziert, wie Jung meint. Unterm Bett oder auch im Schrank.

„Nicht schlecht, wenn man was für die Rente zurücklegt“, erkennt der Diplom-Pädagoge eine gute Absicht in der Sammeltätigkeit. Die wird aber schon mal von Eltern torpediert: Indem diese alle Flaschen abgeben und dem Junior vom Pfand eine Videospiel-Konsole kaufen. Ob zum „Ruhigstellen“ des Sprösslings oder auch zum Spaß der Erziehungsberechtigen, bleibt offen. Eindeutig grenzüberschreitend ist der Grund, weshalb manche Eltern seelenruhig auf ihrem Wohnzimmersofa sitzen, während der Nachwuchs die „erste Liebe“ auf dem Zimmer empfängt: „Wir haben das alte Babyphon aktiviert“, verrät die (Helikopter-)Mama.

„Rasende Pfälzer“

Kindliche Neugier legt Sascha Korf in seiner Rolle als Festival-Moderator an den Tag. Da bleibt selbst RHEINPFALZ-Fotografin Martina Lenz nicht anonym. Sie wird genauso von dem Nordrhein-Westfalen nach ihrer Tätigkeit befragt, wie mancher Besucher nach der Bedeutung seines Autokennzeichens. Für den einen heißt „RP“ schlicht Rhein-Pfalz-Kreis, für den anderen „Rasender Pfälzer“. Das Herz der Genussmenschen freut es jedenfalls, wenn Korf gesteht, dass ihm sein weißes Auftrittshemd nach drei Monaten Corona-Pause nicht mehr passt. „Ich habe mehr gekocht“, nennt er den Grund dafür. Auch gerne mit Freunden – aber für ihn bitteschön ohne Reiswaffen und alkoholfreiem Dinkel-Biobier!

Das wäre sicher auch nichts für das „Kind vom Lande“, Daphne de Luxe. „Ich bin robust“, sagt sie von sich. Wenn die Oberfränkin mal zum Arzt geht, dann widerwillig, „wegen der Warterei“. Doch sie weiß sich zu helfen, hat stets einen Schlafsack dabei, es könnte ja mal viel länger dauern, und die „Barbie im XL-Format“ hilft auch anderen Kassen-Patienten im Wartezimmer mit Diagnosen. Pech nur, wenn sie dabei mal auf einer Seite für Veterinärmedizin landet und die Symptome eines Mannes so auf „Schweinerotlauf“ hindeuten. Zum Kringeln vor Lachen, finden das offensichtlich die Festivalgäste.

Auto geklaut?

Pech für einen Patienten, der mit einer schweren Erkältung nicht selbst in die Praxis kommt, sondern seine Frau schickt, wie Daphne de Luxe es schildert. Die per Ferndiagnose verordnete Behandlung mit fünf Teelöffeln einer Medizin und anschließendem Einwickeln, damit der Kranke ordentlich schwitzt, schlägt nicht an – im Gegenteil: Am nächsten Tag ist der Mann tot, seine Frau geschockt und gleich wieder beim Arzt. Der will wissen: „Was war ihr Mann von Beruf?“ Die Antwort „Beamter“ erklärt alles, denn: „Der stirbt doch lieber, bevor er schwitzt!“

Mariechen (Volker Heißmann) hat ein neues Kleid. „Das hab’ ich aus dem Klo-Vorhang vom Boulevardtheater Deidesheim gemacht“, gesteht sie. Es bleibt nicht das einzige Geständnis der Witwe aus Franken, die wie stets von Waltraud (Martin Rassau) begleitet wird. „Wir haben schon bei jedem Kino-Auftritt ein Auto geklaut. Hier gefällt uns der Mercedes gut“, sagt sie. Waltraud wiederum hält viel auf ihren guten Stil: „Ich trage meinen Nagellack immer passend zur Unterhose!“ Darauf Mariechen. „Aber du trägst doch gar keinen Nagellack!“

Minutenlanges Hupkonzert

Fast hätte das naive Mariechen, das ohne Not sein Geburtsdatum, den 31. Oktober 1928, verrät, die kluge Waltraud über Ohr gehauen. Denn die weiß nicht, um welches Gebäude in Speyer man werktags links und am Wochenende rechts herum fährt. Erst als sie die 100 Euro Wetteinsatz schon übergeben hat, will Waltraud doch von Mariechen die Antwort wissen, aber die kennt sie selbst nicht. Danach kommen alle Künstler des vom Boulevardtheater Deidesheim produzierten Festivals auf die Bühne und lassen sich mit einem minutenlangen Hupkonzert feiern.