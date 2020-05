Die erste Comedy-Mixed-Show im Autokino Speyer steigt am Sonntag, 31. Mai, um 19.30 Uhr. Mit auf der Bühne bei „Humor mit Abstand – Kurpfalz Comedyfestival“ auf dem Gelände des Technik-Museums sind Schauspieler Tim Poschmann als Moderator und Darsteller sowie dessen Comedy-Kollegen Kättl Feierdaach, Alice Hoffmann, Boris Stijelja und die Schönen Mannheims. Wie Stijelja, der Leiter des Boulevard-Theaters Deidesheim, als Produzent der Show am Sonntag mitgeteilt hat, führen die „Comedy-Stars die besten Ausschnitte ihrer aktuellen Programme auf“.

Eine Seriendarstellerin und vier Musikerinnen

Alice Hoffmann ist als Darstellerin der „Hilde Becker“ in der ARD-Comedyserie „Familie Heinz Becker“ bundesweit bekannt geworden. Die gebürtige Koblenzerin ist außerdem seit etlichen Jahren eine der Stammteilnehmerinnen bei der SWR-Quizshow „Meister des Alltags“. Die Schönen Mannheim sind „vier energiegeladene Musikerinnen, die die Bühne nicht nur rocken, sondern zum Beben bringen. Die bislang persönlichste Show der Schönen Mannheims besticht durch gnadenlose Ehrlichkeit und die Einsicht: Ein Leben ohne Macken und Phobien ist möglich, aber sinnlos“, heißt es in der Mitteilung.

Winzer, Hausfrau und kein Schutzengel

Durch seine Begrüßung „Wo sin se dann?“ in der Rolle des Winzers hat Tim Poschmann international für Aufsehen gesorgt. In mehreren Videos begibt er sich auf die „Suche nach Touristen, Virologen und Verrückten im Supermarkt und vergisst dabei nie den Weitblick, seinen Humor und seinen Dialekt“. Im Autokino gibt der 34-Jährige alias Georg Einblicke in seine gescheiterte Ehe und seine mühsamen Versuche, wieder eine Frau fürs Leben zu finden.

Die Speyererin Kättl Feierdaach (Jutta Hinderberger) treibt mit ihrer „ausführlichen und schockierend ehrlichen Beschreibung von Alltagssituationen, in denen sich jeder Zuschauer wieder finden kann, den Besuchern ihrer Shows Freudentränen in die Augen“. In Ihrem Programm „äfach schää“ erzählt die Hausfrau davon, wie schwierig ein „Schiewerfon“ zu bedienen ist und wie beschwerlich eine Zugfahrt sein kann.

Boris Stijelja ist Halb-Serbe, Halb-Kroate – „kein Wunder also, dass Boris’ Schutzengel Burnout bekommen hat“. Geboren wurde der Schauspieler in Mannheim, aufgewachsen ist er in Kroatien und kam als Jugendlicher wieder zurück nach Deutschland: So abwechslungsreich wie sein Leben ist auch Boris’ drittes Solo-Programm, verspricht er.

Tickets online

Karten für 39 Euro pro Fahrzeug gibt es im Internet unter der Adresse www.autokino-speyer.de. Auf dem Autokino-Parkplatz finden rund 170 Wagen Platz. Die Show dauert circa 90 Minuten und ist für Personen ab sechs Jahren freigegeben.