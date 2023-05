Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Comedian Sven Hieronymus begeistert das Publikum im Autokino des Technik-Museums in Speyer mit seinem Programm über die Nöte eines Vaters und Hausbesitzers. „Ich habe mir das alles gar nicht ausgedacht. Ich erzähle einfach, was ich erlebt habe“, sagt er. Der „Rocker vom Hocker“ findet bei seiner Show für das Publikum in der Pfalz und in Speyer nur lobende Worte.

Mann hat es nicht leicht als Vater „schwer erziehbarer Heranwachsender“. Der Traum vom Eigenheim. Von wegen: ein Alptraum. Mit diesen Themen hat Sven Hieronymus am Samstag