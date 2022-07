Bei der Prämierung der Aktion Stadtradeln am Freitag ab 15 Uhr im Kulturhof in der Flachsgasse bietet der ADFC Mannheim Fahrrad-Codierungen an, die vor Diebstählen schützen sollen. Interessierte sollten idealerweise einen Kaufbeleg mitbringen. Ein Rad-Check über eine Fahrradwerkstatt soll ebenso angeboten werden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zeichnen bei der Veranstaltung die aktivsten Radler aus. 1800 Teilnehmer und 62 Teams haben laut Stadt 359.770 Kilometern erradelt und damit 55 Tonnen Kohlendioxid vermieden. Das landesweite Ranking lasse vermuten, dass Speyer einen der Spitzenplätze bei den Kommunen ab 50.000 Einwohnern erreicht. „Auf das Ergebnis können wir stolz sein. Der Teamspirit und das Verfolgen eines gemeinsamen Ziels im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz begeistern jedes Jahr aufs Neue“, so Seiler.