Einer der bekanntesten Speyerer Italiener ist nicht mehr: Angelo Lazzarin, einer halben Generation von Bürgern als Gastwirt des „Clochard“ am Postplatz und des „Struwwelpeter“ an der Ecke Wormser Straße/Gutenbergstraße bekannt, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Von Wolfgang Kauer

Über Aalen und Ellwangen kam der in der Nähe von Cortina d’Ampezzo in den italienischen Dolomiten geborene Angelo Lazzarin 1967 nach Speyer. Hier arbeitete er zunächst bei der Landmaschinen-Handlung Rhenania in der Werkstraße, dann übernahm er ein Eiscafé. Danach betrieb er zunächst mit Peter Wüstemann die weithin bekannte Nachtkneipe am Postplatz, deren Namensschild Franzosen auflachen ließ. Bedeutet doch „Clochard“ nichts anderes als „Stadtstreicher“ oder „Penner“.

Später entdeckte Lazzarin – zweimal verheiratet, drei Kinder – eine Marktlücke. In den Räumen der IBF und im Namen dieser Interessengemeinschaft bot er Behinderten und ihren Freunden Spaghetti an. Dazu merkte die RHEINPFALZ damals an: „Angelo zeigte sich gegenüber den Zeichen der Zeit durchaus flexibel. Die BSE-Debatte um Rindfleisch trieb ihn zu einer Änderung seiner Soßenrezeptur. A la Bolognese versteht sich jetzt als Leckerei aus Schweinefleisch.“

Lazzarin verstand Spaß auch in der Niederlage. Als er bei einem Mopedrennen der Freizeit-Kicker des FC Ferdi in der Dudenhofener Radrennbahn in 15 von 30 Durchgängen überrundet und ihm zum Trost eine große Dauerwurst überreicht wurde, stellte er fest: „Molto bene, immerhin eine Salami aus Bella Italia.“