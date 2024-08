Der BASF TC Ludwigshafen und der griechische Verein Akam aus Marathon setzen ihre Partnerschaft im dritten Jahr fort. Zum Organisationsteam und zu den Teilnehmern gehören Jutta Kaller und der Speyerer Trainer Claus Majolk (55). Gerade weilte der Tross noch für eine Woche in der Region, schon befindet er sich bei den Freunden.

16 Jugendliche und zwei Betreuer reisten aus der Nähe Athens an und begaben sich mit 13 Pfälzern, auch von BW Maxdorf und GW Frankenthal, zurück. In Ludwigshafen fiel das Schleifchenturnier zwar in Wasser, nicht aber der Besuch des 5:4-Zweitligasiegs gegen Eintracht Frankfurt. Die Gruppe pflegte die Geselligkeit in der Domstadt, badete im Willersinnweiher, besuchte Bad Dürkheim und die Limburg, Europaparlament sowie Kathedrale in Straßburg, paddelte an der Kollerinsel, feierte Gartenparty in Oggersheim und nächtigte im Heinrich-Pesch-Haus.

Vielseitiges Programm

Tennis und Schwimmen im Meer steht nun in Griechenland auf dem Programm, kündigte Majolk am Donnerstag kurz vor dem Abflug aus Frankfurt an: „Es gibt einen schönen Strand, nur zehn Minuten von Marathon entfernt.“ Die Besichtigung eines antiken Tempels sowie Beachvolleyball runden den Aufenthalt ab.