„Vielsaitig“ – der Name ist in mehrfacher Hinsicht Programm, wenn Claudia Pohel auftritt. In der Speyerer Johanneskirche bot sie am Freitag vor vollem Haus einen bunten Blumenstrauß aus Heiterem und Ernstem auf Gitarre und Harfe.

„Das Leben auch mit Lachen vermischen“, selbst wenn es Galgenhumor ist. „Das Lachen nie verlieren, weil es das Einzige ist, was uns manchmal rettet“, kündigt Pohel ihren