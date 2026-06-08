Annika Müller aus Mechtersheim startete am Samstag beim Citylauf in Kaiserslautern. Um überhaupt das Eliterennen der Frauen über fünf Kilometer zu bestreiten, benötigte es einen Nachweis für eine Zeit unter 21 Minuten. Dann ging es durch die Innenstadt von Kaiserslautern, fünf Runden zu je einem km.

Schon nach der ersten Runde teilte sich das Feld in zwei Gruppen auf. Müller führte kurzzeitig die Besten an. Nach und nach zog sich das Läuferfeld mehr und mehr auseinander. Die Mechtersheimerin kam nach 19:08 Minuten in neuer Bestzeit ins Ziel. Damit machte die 20-Jährige in ihrer Altersklasse der weiblichen U23 den zweiten Platz.