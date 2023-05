Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch 23 Jahre nach dem Auszug der Franzosen erinnern in Speyer Schilder mit Bezeichnungen französischer Regionen an ihre 52-jährige Anwesenheit seit dem 20. April 1945. Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Champagne, Dauphiné, Gascogne, Flandres und Normandie stehen an acht der neun mehrgeschossigen Wohnblocks in der ehemaligen Cité de France.

Fritz Münster von der Projektentwicklung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewo, der Eigentümerin dieser großen Anwesen in der Landauer Straße, Kämmererstraße