Hüseyin Cinkara, vor 38 Jahren in Speyer geborener Berufsboxer aus Schifferstadt, kämpft am Freitag in der türkischen 820.000-Einwohner-Stadt Trabzon am Schwarzen Meer um den vakanten Cruisergewicht-Titel des World Boxing Council (WBC). Gegner ist der gleichaltrige Tscheche Vaclaw Pejsar. Cinkara gewann alle seine bisher 19 Profibegegnungen vorzeitig, den jüngsten Kampf im September in Ludwigshafen gegen den US-Amerikaner Al Sands. Der in seinem Geburtsort Pilsen wohnende Pejsar siegte in 14 seiner 21 Kämpfe.