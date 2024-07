Die Christuskirche in Speyer-Nord samt Gemeindehaus ist ein besonderes Gebäude. 1964 ist sie nicht nur als architektonisch ambitionierter Neubau eröffnet worden, sondern hat auch ganz neue Möglichkeiten in der Gemeindearbeit mit sich gebracht. Wehmut schwingt mit, wenn die kleiner werdende Gemeinde sie bald aufgeben will.

Es ist ein imposanter Klinker-Bau, der zwischen Birkenweg und Am Anger von 1962 bis 1964 als Christuskirche errichtet wurde. Die Anmutung eines Schiffs liegt beim Blick aus West- oder Ostrichtung nahe: