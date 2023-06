Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vielgestaltige und abwechslungsreiche Dommusik-Andachtsreihe „Cantate Domino“ machte bei ihrer ersten neuerlichen Ausgabe am Samstagabend im Speyerer Kaiserdom mit einer edlen Bereicherung bekannt: der neuen, dritten Dom-Orgel in der Afra-Kapelle. Klein, aber fein – so der erste Eindruck nach der mustergültig-sicheren, souveränen und ansprechenden Premiere mit dem zweiten Domorganisten Christoph Keggenhoff an ihren Tasten und Pedalen.

Nach ihren großen Seifert-Schwestern von 2011 auf der Westempore (mit 83 Registern) und von 2008 im Königschor (38 Register) ist dieses dritte, nun in der Afra-Kapelle von der niederländischen