Von 2010 bis 2023 war Christoph Keggenhoff Zweiter Domorganist am Speyerer Dom. Am Samstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, wird er dort sein Abschiedskonzert nachholen, das erst für November geplant war, wie das Bistum Speyer mitteilt.

Außerdem wird Keggenhoff bei dem Konzert als Teil des Internationalen Orgelzyklus seine neueste CD vorstellen. Unter dem Titel „Zeit Raum“ versammelt Keggenhoff auf einer Doppel-CD Orgelmusik aus fünf Jahrhunderten an beiden Orgeln im Speyerer Dom. Das Programm bewegt sich im Spannungsfeld zwischen liturgischer und konzertanter Musik: Alte Musik auf dem mitteltönigen Werk der Chororgel, teilweise in Alternatim-Praxis (Sonja Haub, Gesang), Werke von Johann Sebastian Bach auf der Chororgel, romantische und moderne Literatur auf der Hauptorgel, darunter die 1980 komponierte Auftragskomposition für den Speyerer Dom „annum per annum“ von Arvo Pärt.

Doppel-CD „Zeit Raum“

Die Begriffe „Zeit“ und „Raum“ sind vielfach interpretierbar und finden sich sowohl in der extrem aufwendigen Aufnahmetechnik, die den einzigartigen, klingenden Kirchenraum plastisch einfängt, wie in dem in besonderem Bezug zu dem historischen Bauwerk stehenden Kompositionen wieder, heißt es in der Mitteilung des Bistums.

Die Doppel-CD könne als musikalische Zusammenfassung der künstlerischen Tätigkeit von Keggenhoff gesehen werden. In seinem Abschiedskonzert erklingt eine Auswahl der Stücke, die auf der CD zu hören sind. Konzert-Tickets sowie ab Ende Juli auch die CD gibt es in der Dom-Info im südlichen Domgarten, bei allen Reservix Vorverkaufsstellen und online bei Reservix. Zu dem Orgelkonzert gibt es eine Einführung ab 18.45 Uhr beim Chorpodest gegenüber der Chororgel.

Hoch gelobt: CD-Einspielung „Calvaire“ von 2018

Im Lauf seines Berufslebens spielte Christoph Keggenhoff zehn CD-Aufnahmen ein. Häufig handelt es sich um Porträts verschiedener Instrumente, etwa der Sandtner-Orgel der Pfarrkirche St. Matthäus in Eisenberg („Barock – Romanik – Moderne“), der Mahler-Seuffert-Orgel zu Kirrweiler (gleichnamiger CD-Titel) und der Röver-Orgel von 1903 in der Bonifatiuskirche Ditfurt bei Quedlinburg („Ostdeutsche Orgelromantik“). Dazu gehören auch Aufnahmen an den Orgeln im Speyerer Dom („Orgelmusik aus dem Dom zu Speyer“ und „Die große Orgel im Kaiserdom zu Speyer“). Hochgelobt wurde insbesondere seine CD-Einspielung aus dem Jahr 2018 unter dem Titel „Calvaire“. Unter dem Untertitel „Resignation und Hoffnung“ folge diese Aufnahme dem programmatischen Konzept des Gehens eines Lebenswegs mit Blick auf den Kalvarienberg (Schädelstätte), also von Tod und Verzweiflung zu Auferstehung und Erlösung. Es sind Kompositionen von César Franck bis zu Bjarne Hersbo zu hören.