Die 27-Jährige Christina Werling arbeitet im Seniorenbüro der Stadt Speyer und berichtet von vielen schönen Erlebnissen.

Frau Werling, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag bei der Nachbarschaftshilfe?

Das Aufgabenfeld ist sehr vielseitig, was den Reiz an dieser Stelle ausmacht. Mit