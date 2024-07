Tiefe Trauer in ihrer Familie, am Gymnasium am Kaiserdom und in großen Teilen der Stadtgesellschaft: Christiane Brodersen ist tot. Die Lehrerin ist am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Die in der Schülerschaft und im Kollegium überaus beliebte und immer lebensfrohe Lehrerin bleibt in Erinnerung als tolle Pädagogin, große Organisatorin und feiner Mensch. Brodersen war ein Markenzeichen des Gymnasiums am Kaiserdom (GaK). Für die Schule arbeitete sie 26 Jahre lang immer mit hohem Einsatz. Generationen von Schülern hat sie die Welten der Mathematik und der Physik erschlossen. Sie hat mit der Piccoloflöte das Schulorchester unterstützt und für das GaK erfolgreich Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Fordern und Fördern war immer ihr Maßstab.

Daneben war die 1957 in Hameln geborene, in Franken aufgewachsene und in der Korngasse in Speyer heimisch gewordene evangelische Christin Brodersen lange im Presbyterium der Dreifaltigkeitskirche tätig. Zudem war sie Mutter von vier Kindern und begeisterte sechsfache Großmutter – das Wort Oma mochte sie nicht. Ihren in Erfurt lehrenden Mann Kai unterstütze sie in seiner wissenschaftlichen Arbeit, war selbst Buchautorin. 2023 ging sie in den Ruhestand.

Am GaK hat die Nachricht tiefe Bestürzung ausgelöst. Es wurde ein Bild der Verstorbenen aufgestellt, und ein Kondolenzbuch liegt auf. Im Herbst wird das Gymnasium einen Gedenkgottesdienst abhalten. Der Trauergottesdienst für Christiane Brodersen findet am Freitag, 12. Juli, 11 Uhr, in der Regelerkirche in Erfurt statt.