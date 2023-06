Mit einem Festakt im Wasem Kloster Engelthal in Ingelheim gratulierte die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) den diesjährigen neu bestellten Steuerberatern zu ihrem Erfolg. Zu diesen zählt Christian Sturm aus Speyer, der dieses „anspruchsvolle und zeitaufwendige Examen mit viel Engagement gemeistert hat“, wie es in einer Mitteilung der Kammer heißt. „Die staatliche Prüfung zum Steuerberater ist eine der schwierigsten und herausforderndsten Berufsqualifikationen, die man in Deutschland erlangen kann“, sagte Kammerpräsident Walter Sesterhenn laut einer Mitteilung.