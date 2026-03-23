17 Kämpfe, guter Zuschauerzuspruch, aber keine Sieg für Ausrichter AV 03 Speyer: Das war das Christian-Regenauer-Gedächtnis-Turnier.

„Es war sehr voll“, sagte Speyers Abteilungsleiter Alexander Rausch im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die 110 Sitzplätze waren belegt. Ich schätze mal, es waren 180 Leute da.“ Auch nach dem offiziellen Meldeschluss kamen noch Fights dazu, oder es platzten welche: „Es war ein dynamischer Prozess.“ So stieg Stanislav Kuropata nicht in den Ring.

Dafür bekam Susan Yildirim vom AV 03 eine Bewährungschance. Aus Dachau reiste Emma Winter an: „Wir haben mit Extra-Spritgeld etwas unterstützt. Das muss man in diesen Zeiten“, so Rausch. Yildirim unterlag bei den Frauen in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm in der dritten Runde, als ihr Trainer als Zeichen der Aufgabe das Handtuch warf. „Sie hat einen beherzten Kampf gezeigt“, kommentierte der Abteilungsleiter: „Sie hat alles gegeben, was sie hat.“ Es sei immer eine große Leistung, sich in den Ring zu begeben.

Blankenburg debütiert

Maren Blankenburg aus dem Klub debütierte bis 75 Kilo. „Sie hat leider verloren.“ Auch ihre Gegnerin feierte eine Premiere triumphierte im ersten Durchgang, brachte allerdings Erfahrung als Kickboxerin mit. Das bringe zwar für die Variante ausschließlich mit Fäusten und ohne Fußtritte nicht allzu viel: „Aber Erfahrung ist Erfahrung.“ Blankenburg besuche seit einem Jahr das Training in der Raiffeisenstraße.

Zum Schutz seines Sportlers warf der Coach auch bei Onno Hildebrand in der zweiten Runde das Handtuch. Der 18-Jährige startet eigentlich noch nicht bei den Männer, traf aber auf einen ein Jahr älteren Kontrahenten. Nabi Amiri (- 75 kg) ereilte in Runde drei der technische Knock-out, sprich, Abbruch durch den Ringrichter.

Zudem gab es zwei Wettkampf-Sparrings mit Navin Simsek (- 52 kg, „er hat sich sehr gut verkauft und erste Erfahrungen gesammelt“) sowie Adam Shenouda (- 94): „Auch gut“, meinte der Abteilungsleiter. Der Ringarzt versorgte einmal eine Platzwunde. Gegen 23.30 Uhr traf dann auch der Mitorganisator wieder zu Hause ein, um am Dienstag für die restlichen Abbauarbeiten zurückzukehren: „Das Grobe habe wir schon erledigt.“ Statt des Wanderpokals, der sich noch im Besitz von Titelverteidiger Lauterbourg befindet, gab es diesmal Medaillen. Die Speyerer bereiten sich nun auf ihre nächsten Einsätze am Samstag, 18. April, in Kandel vor.