Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christian Ratz ist Vorsitzender des Stadtverbands der Linkspartei. Weil er aber nicht in Speyer wohnt, kann er nicht für den Stadtrat kandidieren. Warum also engagiert sich dieser Mann vor Ort, wofür setzt er sich ein, und was ist ihm wichtig?

Seit April vergangenen Jahres steht Christian Ratz in der Position des Vorsitzenden dem Stadtverband der Partei Die Linke in Speyer