Am Ende seiner aktuellen Lesereise machte der Autor Christian Baron am Freitagabend in Speyer Station. In der literarischen Reihe „Speyer.Lit“ stellte er zwei Bücher vor, die unter die Haut gehen. In seinen autofiktionalen Romanen „Ein Mann seiner Klasse“ und „Schön ist die Nacht“ kehrt Baron nämlich zurück in sein Herkunftsmilieu: die Unterschicht in Kaiserslautern.

Baron liest im Historischen Ratssaal. Die vorbereiteten Stühle reichen nicht. Die Organisatoren haben für den Autor aus Kaiserslautern Speyers „gute Stube“